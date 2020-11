De Europese Unie (EU) voert volgende week nieuwe importheffingen in voor producten uit de Verenigde Staten. Het gaat om goederen waarvan de EU jaarlijks voor 4 miljard dollar (3,36 miljard euro) importeert. Dat melden EU-diplomaten aan nieuwsdienst Reuters.

Het gaat onder meer om vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, maar ook om tal van andere goederen, waaronder fruit, noten, andere landbouwproducten, sterke drank, casinotafels en bouwmaterialen. De Europese heffingen zijn een reactie op het besluit van de VS om invoertarieven op te leggen op Europese producten.

De heffingen zijn onderdeel van een al jaren durende strijd tussen Amerika en Europe. Ze ergeren zich aan de steun die ze geven aan de 'eigen' vliegtuigbouwers, respectievelijk Boeing en Airbus.

De Europese maatregel komt niet als een verrassing. Het was al bekend dat de EU plannen had voor de 4 miljard dollar aan heffingen. Wereldhandelsorganisatie WTO gaf Europa vorige maand al toestemming voor de invoertarieven, maar Brussel wilde daar even mee wachten tot na de verkiezingen in de VS, die afgelopen dinsdag plaatsvonden.

Nu het erop lijkt dat de door de VS ingevoerde heffingen op Europese producten voorlopig niet van de baan zijn, wil de EU doorzetten met het extra belasten van Amerikaanse goederen. Waarschijnlijk worden de importtarieven dinsdag 9 of woensdag 10 november opgelegd.