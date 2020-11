NS snijdt de komende weken verder in zijn dienstregeling. Nu rijdt nog 97 procent van de treinen, dat wordt 90 procent, laat de spoorvervoerder vrijdag weten.

De aanpassingen worden vanaf komende maandag stapsgewijs ingevoerd. De meeste wijzigingen zijn pas in de tweede helft van deze maand van kracht.

NS heeft tot de stap besloten door het lagere aantal reizigers, momenteel ligt het aantal op 30 procent van het normale niveau. Op elk traject blijft minimaal twee keer per uur een trein rijden, zegt het bedrijf.

Eerder schrapte NS treinen in de spits en nachttreinen in het weekend. In welke verbindingen nu gesneden wordt, is niet precies duidelijk. Het spoorbedrijf adviseert om de reisplanner in de gaten te houden.

Waarom geen kortere treinen?

Een woordvoerder zegt desgevraagd dat in de lengte van de treinen voorlopig niet veel zal veranderen. Het aantal treinstellen wordt lang van tevoren gepland en het is niet eenvoudig om treinen zomaar korter te maken.

"Die treinstellen moeten worden afgekoppeld door rangeerpersoneel en je moet ze ook ergens kwijt", zegt de woordvoerder. Daardoor kost een twee keer zo lange trein NS niet per definitie twee keer zoveel geld. "Per saldo is het vaak goedkoper om een langere trein te laten rijden."