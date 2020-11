Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil paal en perk stellen aan de verhoging van huurprijzen van woningen in de vrije sector. Het is voor het eerst dat deze huurstijgingen worden beperkt. Ook wordt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhoogd en wordt 450 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van woonwijken. Dat heeft het ministerie vrijdag bekendgemaakt.

De maximaal toegestane prijsstijging van woninghuren wordt 1 procent, exclusief de inflatie. Dat geldt zowel voor sociale huurwoningen als voor de vrije sector.

Tevens gaat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning omhoog. Dit geldt alleen voor meerpersoonshuishoudens. Voor hen wordt de grens in de komende drie jaar stapsgewijs verhoogd van 39.055 naar 43.126 euro. Voor eenpersoonshuishoudens blijft de inkomensgrens hetzelfde.

Om te voorkomen dat sociale huurwoningen in de vrije sector terecht komen, heeft Ollongren ook voorgesteld om regels voor het woningwaardesysteem, ook wel bekend als puntensysteem, te veranderen. Het gaat dan om andere regels voor de WOZ-waarde. Deze krijgt een minder doorslaggevende rol in het puntensysteem.

Met de diverse maatregelen wil het kabinet huurwoningen voor een grotere groep Nederlanders met een lager inkomen beschikbaar maken. De nieuwe plannen voor de woningmarkt zijn er mede gekomen op aandringen van linkse oppositiepartijen.

Tevens heeft de minister 450 miljoen euro uitgetrokken om de leefbaarheid in woonwijken te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

Het gaat onder meer om wijken in Amsterdam, Zaanstad, Rotterdam en Groningen. Ook wordt in dit verband gekeken naar de regio's Parkstad Limburg, Noordoost-Friesland en Oost-Groningen.