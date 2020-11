Tesla-oprichter Elon Musk heeft woord gehouden en een Tesla Tequila op de markt gebracht. De flessen die voor 250 dollar per stuk werden aangeboden, waren binnen een paar uur uitverkocht.

De van oorsprong Mexicaanse sterkedrank werd via de website alleen in de VS te koop aangeboden. De fles in de vorm van een bliksemschicht kwam waarschijnlijk maar eenmalig op de markt, er is niet bekendgemaakt in welke hoeveelheid.

Op 1 april 2018 had Musk in een tweet gezegd dat hij tequila op de markt zou brengen onder de naam Teslaquila. Gezien de datum werd het toen gezien als een grap. Maar later dat jaar kreeg de Tesla-topman het aan de stok met de Mexicaanse autoriteiten omdat hij de naam wilde laten registreren.

Volgens de Mexicanen was tequila een beschermde naam.

Op de website van Tesla wordt de Tesla Tequila beschreven als een drank met 'een neus van droog fruit en lichte vanille met een gebalanceerde afdronk van kaneel en peper'.