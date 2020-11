De loonkloof tussen vrouwen en mannen is in Nederland groter dan in veel andere EU-landen. Slechts 8 van de 26 andere lidstaten doen het slechter dan Nederland, blijkt uit gegevens die vrijdag zijn gepubliceerd.

Nederlandse vrouwen verdienden in 2018 gemiddeld 14,7 procent per uur minder dan mannen. Daarmee is het verschil in ons land groter dan gemiddeld in de EU (14,1 procent).

De kloof in de Europese Unie is in de laatste jaren kleiner geworden. Zo was het verschil in 2014 nog 15,7 procent. In 2017 nam het verschil af tot 14,5 procent en in 2018 dus tot 14,1 procent. Cijfers over vorig jaar zijn nog niet beschikbaar.

Volgens de EU is het verschil onder meer ontstaan doordat vrouwen meer parttime werken dan mannen en vaker in sectoren actief zijn waarin lagere lonen worden betaald. Ook het glazen plafond speelt een rol, evenals het feit dat ze vaker voor kinderen zorgen dan mannen. Daarnaast krijgen vrouwen in een aantal gevallen minder betaald dan hun mannelijke collega's voor hetzelfde werk.

De kleinste verschillen zijn gemeten in Luxemburg (1,4 procent), Roemenië (2,2 procent) en Italië (3,9 procent). Daar wordt wel aan toegevoegd dat in landen met een kleine loonkloof vaak weinig vrouwen werken. De grootste verschillen zijn te vinden in Estland (21,8 procent), Oostenrijk (20,4 procent) en Duitsland (20,1 procent).

De gegevens zijn gepubliceerd in de aanloop naar de European Equal Pay Day op dinsdag 10 november.