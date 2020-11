Het personeel van KLM kan zich ook komend weekend nog aanmelden voor de vrijwillige vertrekregeling (VVR) van de luchtvaartmaatschappij. De regeling zou aanvankelijk tot vrijdag openstaan, maar er zijn een paar dagen aan toegevoegd, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf vrijdag desgevraagd.

"De VVR is langer opengesteld, omdat KLM alles op alles zet om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken", zegt de woordvoerder. "Dit is ook onderdeel van het sociaal plan."

In mei, toen duidelijk begon te worden dat de uitbraak van COVID-19 een behoorlijke impact op de luchtvaart had, stelde KLM een vertrekregeling open voor al het personeel. Daarmee liep KLM "vooruit op noodzakelijke stappen". KLM'ers konden van 1 juni tot medio juli van die regeling gebruikmaken.

Eind juli maakte KLM bekend dat zo'n vijfduizend banen binnen het bedrijf verloren zouden gaan. Een deel daarvan kon worden opgevangen met personeel dat zich had aangemeld voor de regeling, natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

In de tussentijd is de situatie in de luchtvaart verslechterd en houdt KLM er rekening mee dat het personeelsbestand nog verder moet worden ingekrompen. Vanaf 19 oktober werd de vrijwillige vertrekregeling weer opengesteld.

Nog minder vluchten betekent meer banenverlies

"Een hernieuwde openstelling past ook bij de realiteit van een verder verslechterende markt", liet de airline toen weten. "KLM houdt rekening met een verdere verslechtering, wat uiteindelijk directe invloed zal hebben op de hoeveelheid mensen die nodig is voor KLM in 2021."

KLM-topman Pieter Elbers liet eerder weten dat 10 procent minder vluchten neerkomt op een verlies van vijftienhonderd arbeidsplaatsen. Het is nog niet bekend wanneer het bedrijf een uitspraak doet over eventuele aanpassingen in het vliegschema. De banenreductie van vijfduizend fte's ging uit van 20 procent minder vluchten in de zomer van 2021.