Noord-Ierland is niet klaar voor de controle van bepaalde goederen die worden vervoerd tussen het Verenigd Koninkrijk en de regio, terwijl die grenscontrole wel een onderdeel van de Brexit-voorwaarden is. Er wordt nu gekeken naar noodplannen, staat in een vrijdag gepubliceerd rapport van het National Audit Office (NAO).

Het NAO, dat de uitgaven van de overheid controleert, waarschuwt dat alle Britse grenzen onder druk komen te staan wanneer het VK echt afscheid neemt van de Europese Unie. Het maakt daarbij niet uit of er een handelsovereenkomst met de EU wordt gesloten.

Dat komt doordat de coronacrisis de voorbereidingen in de weg zit. Ook met een deal moeten exporteurs vanaf 1 januari douaneformulieren en veiligheidscertificaten indienen. Havens hebben volgens de NAO nog maar weinig tijd om de systemen te testen. Ook zijn er nog onvoldoende douaneposten en beambten om de industrie te helpen bij de nieuwe werkwijze.

"Het is waarschijnlijk dat er verstoringen optreden", zegt de toezichthouder. "De overheid moet snel reageren om de impact zo klein mogelijk te houden."

Het VK verliet op 31 januari de EU, maar tot het nieuwe jaar geldt een overgangsperiode voor de economische scheiding.