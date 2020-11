De Federal Reserve (Fed) houdt voorlopig de rente laag en blijft schuldpapier kopen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Dat meldt het Amerikaanse stelsel van banken donderdag. Er was al verwacht dat er geen wijzigingen zouden komen, mede vanwege de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

De rentestand staat al sinds maart op het huidige niveau van bijna 0 procent. Het beleidscomité maakte eerder al duidelijk dat het verwacht de rentestand pas te verhogen wanneer de economie weer voldoende op gang is gekomen en richting de doelstellingen van de Fed beweegt. Het gaat dan om voldoende werkgelegenheid en prijsstabiliteit.

In de verklaring werd niet gerept over de verkiezingen met nog geen definitieve uitslag, maar mogelijk zal Fed-voorzitter Jerome Powell wel wat zeggen in zijn toelichting op het rentebesluit. In verband met de presidentsverkiezingen op dinsdag begon de Fed met zijn tweedaagse beleidsvergadering op woensdag, een dag later dan normaal.

De economische activiteit en werkgelegenheid herstellen verder, maar blijven op duidelijk lagere niveaus dan aan het begin van dit jaar, aldus de Fed. "De coronapandemie veroorzaakt enorm menselijk en economisch lijden door de hele VS en de wereld", zegt de centrale bank.