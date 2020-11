Amazon-baas Jeff Bezos heeft deze week voor meer dan drie miljard dollar, omgerekend 2,5 miljard euro, aan aandelen in zijn bedrijf verkocht. Daarmee maakte hij slim gebruik van de koers die dit jaar al 75 procent gestegen is. In totaal komt het vermogen van Bezos nu volgens zakenblad Forbes uit op ongeveer 190 miljard dollar, omgerekend iets meer dan 160 miljard euro.

De miljardair legde niet uit waarom hij ervoor koos om zoveel aandelen te verkopen, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het is niet de eerste keer dat hij een deel van zijn aandelen verkoopt. Hij doet dat regelmatig om vervolgens het geld te kunnen investeren in bijvoorbeeld zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

Ook in augustus en februari verkocht Bezos al een deel van zijn aandelen Amazon. In totaal heeft de verkoop van aandelen hem dit jaar al zo'n 10 miljard dollar opgeleverd, omgerekend ongeveer 8,5 miljard euro.

Bezos is volgens financieel persbureau Bloomberg de rijkste persoon op aarde en is sinds begin dit jaar al 76 miljard dollar rijker geworden. Op de tweede plek van de lijst staat medeoprichter van Microsoft Bill Gates, gevolgd door Facebook-oprichter Mark Zuckerberg.