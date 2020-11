Het aantal woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek die tegen het einde van de looptijd in de problemen kunnen komen, is dit jaar verder gedaald. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het aandeel gedaald van 8 procent tot net iets minder dan 6 procent, meldt de koepel van banken donderdag.

Verschillende factoren hebben geleid tot de daling van het aantal mensen dat een groot risico loopt. Zo heeft de huidige hoge huizenprijs eraan bijgedragen.

De banken hebben met bijna 144.000 klanten gesproken over de risico's van een aflossingsvrije hypotheek. "In totaal hebben bijna een half miljoen mensen maatregelen genomen door te starten met aflossen, hun hypotheek om te zetten of spaargeld op te bouwen." De eerste twee maatregelen hebben volgens een woordvoerder van de NVB het grootste effect gehad.

Aflossingsvrije hypotheken voor de volledige waarde van woningen worden door de banken sinds 2012 niet meer verstrekt. De rente op aflossingsvrije leningen voor een eigen woning is sinds 2013 niet meer volledig aftrekbaar voor nieuw afgesloten hypotheken.