Door de coronacrisis lopen veel studenten inkomsten mis. Bijna een kwart van de studenten (23 procent) zegt minder te verdienen dan voor de coronacrisis. 18 procent van de studenten ontvangt zelfs helemaal geen inkomsten meer uit arbeid, terwijl ze dat voor de coronacrisis wel hadden. Dat blijkt donderdag uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

De enquête werd in juni afgenomen, na de eerste golf van de coronacrisis. De monitor verschijnt sinds 2012 jaarlijks en in eerdere jaren had tussen de 35 en 40 procent van de studenten geen inkomsten uit arbeid. Dat percentage ligt nu wat hoger, op 44. Jongere studenten geven vaker aan minder te verdienen dan voor de coronacrisis dan oudere studenten.

Toch lijken studenten niet massaal in problemen te komen door de gedaalde inkomsten. Ongeveer 43 procent van de studenten laat weten dat ze aan het einde van de maand meer geld overhouden vergeleken met voorgaande jaren. In eerdere edities van de Landelijke Studenten Monitor lag dat aandeel rond de 37 procent.

Gemiddeld houden studenten aan het einde van de maand 105 euro over, terwijl dat eerder tussen de 55 en 65 euro lag. Ze zeggen minder vaak dat ze dat geld alsnog uitgeven. Volgens de onderzoekers heeft dat ermee te maken dat studenten door de coronacrisis waarschijnlijk minder mogelijkheden hebben om hun geld uit te geven.