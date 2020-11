De tweede coronagolf en de aanvullende maatregelen die veel landen nemen zorgen voor onzekerheid over de vooruitzichten op economisch herstel. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in haar donderdag verschenen herfstprognose. Ook in Nederland duurt het nog zeker twee jaar voordat de economie weer op het niveau van voor de coronacrisis zit.

De Europese Commissie verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 5,3 procent krimpt. Voor volgend jaar wordt met een groei van 2,2 procent een voorzichtig herstel verwacht, al zet dit herstel zich niet met dezelfde vaart door.

Voor 2022 houdt Brussel rekening met een groei van 1,9 procent. Daarmee schetst de Europese Commissie een somberder scenario dan het Centraal Planbureau, dat uitgaat van een groei van 3,5 procent in 2021.

De Europese economie krimpt dit jaar naar verwachting met 7,8 procent om vervolgens in 2021 met 4,2 procent te groeien. In 2021 vlakt de groei af tot 3 procent, denkt de Europese Commissie.

Tegelijkertijd zal de werkloosheid in de EU verder oplopen, zo staat in de herfstprognose. Voor dit jaar gaat de Commissie uit van een werkloosheidscijfer van 7,5 procent. Volgend jaar loopt de werkloosheid mogelijk op tot 8,3 procent. In 2022 neemt de werkloosheid naar verwachting toe naar 9,4 procent.

Nederland wacht een vergelijkbaar scenario. Dit jaar zal de werkloosheid in Nederland mogelijk oplopen tot 4,4 procent om in 2021 uit te komen op 6,4 procent. Daarna wordt een lichte daling tot 6,1 procent verwacht.

Eerder deze week waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de Nederlandse economie een klap van de coronacrisis krijgt met blijvende economische schade en langdurige effecten op de arbeidsmarkt tot gevolg.