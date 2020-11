Kantoorinrichter Ahrend schrapt tweehonderd banen, waarvan ongeveer de helft in Nederland. Ook de vestiging in Culemborg gaat dicht, maakt het Nederlandse bedrijf donderdag bekend. Doordat Nederlanders meer thuiswerken, staat de omzet van Ahrend flink onder druk.

Weliswaar worden veel kantoorartikelen gekocht voor thuis - het bedrijf verwacht vanwege het thuiswerken de komende tijd 70.000 tafels en stoelen te leveren - maar deze opbrengst kan de afname van de verkoop aan kantoren niet compenseren. Sinds de uitbraak van COVID-19 in maart zag Ahrend het aantal opdrachten met 30 procent teruglopen.

Bovendien verwacht het bedrijf dat de vraag langere tijd klein blijft. Daarom wordt de fabriek in Culemborg volgend jaar gesloten en de activiteiten daarvan overgeheveld naar de vestiging in Sint-Oedenrode. Ook bezuinigt Ahrend op de personeelskosten door in totaal tweehonderd banen te schrappen.

De kantoorinrichter denkt in heel 2020 zo'n 20 procent minder te verkopen. "We verwachten dat de omzetdaling op de kantorenmarkt ook in 2021 door de economische crisis zal aanhouden, zeker zolang de overheid en bedrijven terughoudend blijven over een veilige terugkeer naar kantoor. We zullen ons kostenniveau daarop moeten blijven aanpassen en verder moeten inkrimpen", aldus topman Eugène Sterken.