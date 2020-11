De bieromzet in de supermarkten is dit jaar nog harder gestegen dan de totale supermarktomzet, die ook al ongekend hard groeit als gevolg van de gedeeltelijke lockdowns. De bieromzet is tot dusver goed voor een bijdrage van 5 procent in de totale toename van de inkomsten van de supers, blijkt vrijdag uit cijfers van onderzoek- en adviesbureau IRI Nederland.

Sinds de eerste lockdown in maart lag de totale supermarktomzet 2,4 miljard euro hoger dan vorig jaar. Aan bier werd voor 120 miljoen euro meer verkocht. Dat zijn toenames van respectievelijk 10,9 procent voor de supers en 13 procent voor het bier.

"In de allereerste periode van de lockdown in maart lag de focus bij consumenten vooral op conserven, rijst en wc-papier", zegt analist Martijn de Vetter van IRI. De totale supermarktomzet pluste in die dagen meer dan 30 procent, de omzet van bier iets meer dan 10 procent.

"Vanaf Pasen ging er relatief meer bier in de winkelwagen", zegt De Vetter. "Mensen waren veel thuis, het werd toen ook beter weer. Dat zagen we ook aan de toegenomen vraag naar barbecueproducten en een biertje hoort daar gewoon bij." In die weken werd zo'n 17 procent meer uitgegeven aan het gerstenat.

Toen de horeca in juni weer openging, vlakte de groei vergeleken met een jaar eerder wel wat af, maar deze bleef wel iets hoger dan normaal. "Dat geldt zowel voor de totale uitgaven in de supermarkt als die aan bier", weet De Vetter.

In augustus hoogste bieromzet in jaren

Dat beeld veranderde weer in augustus, toen Nederland vakantie had, maar massaal in eigen land bleef. "We zagen toen de hoogste bierverkopen van de afgelopen jaren. De omzet lag ruim 50 procent hoger dan het jaar ervoor." Het ging om weekomzetten van meer dan 40 miljoen euro.

De uitgaven aan bier groeiden nog iets harder dan de liters, omdat de iets duurdere speciaalbieren een enorme groeispurt doormaken. "De trend was al dat de consumptie daarvan toenam, met een paar procent per jaar", zegt de IRI-analist. "Dit jaar is de omzetgroei maar liefst 30 procent. Pils is toch echt iets dat in grote gezelschappen gedronken wordt."