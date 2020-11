Het Duitse Lufthansa ziet als gevolg van de coronacrisis de komende periode maandelijks tot 350 miljoen euro meer wegsijpelen dan er binnenkomt. Daarvoor waarschuwt de Duitse concurrent van Air France-KLM donderdag. In het derde kwartaal van dit jaar was het verschil nog 200 miljoen euro per maand.

Over de maanden juli, augustus en september liep het verlies van het moederbedrijf van onder andere Lufthansa, Swiss en Brussels Airlines op tot 2 miljard euro. Vorig jaar was nog sprake van een winst van 1,2 miljard euro.

Alle luchtvaartondernemingen duiken diep in de rode cijfers als gevolg van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande reisbeperkingen. Lufthansa hoopt dat het tij in de loop van volgend jaar keert en er dan weer meer geld binnenkomt dan eruit gaat.

Bij het bedrijf zijn grote reorganisaties in gang gezet waarbij 22.000 banen verloren gaan. Hoeveel de herstructurering uiteindelijk kost, zal volgens Lufthansa afhangen van het verloop van de onderhandelingen met de vakbonden.

Lufthansa bevestigde dat in dit winterseizoen maar een kwart van de capaciteit ten opzichte van vorig jaar ingezet wordt. De winter is in de luchtvaart altijd al een mindere periode dan de zomer. Dat zal met de toenemende coronabeperkingen nu nog meer dan anders het geval zijn.