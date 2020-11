Bij ING verdwijnen tot eind 2021 duizend arbeidsplaatsen, maakt de bank donderdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. De bezuiniging is vooral een gevolg van de sluiting van diverse kantoren in met name Azië en Zuid-Amerika.

Het gaat hierbij om de zogenoemde Wholesale Banking-activiteiten, waarbij financiële diensten worden verleend aan grotere zakelijke klanten.

"We gaan ons meer concentreren, waardoor we in Azië en Zuid-Amerika diverse kantoren gaan sluiten. De klanten worden voortaan vanuit andere kantoren bediend", aldus een woordvoerder van ING. "Deze sluiting zorgt voor banenverlies." Ook elders in de organisatie wordt bezuinigd.

De exacte verdeling bij het schrappen van de arbeidsplaatsen is nog niet duidelijk. Mogelijk zitten daar ook Nederlandse banen bij. "Het merendeel zal echter in het buitenland zijn", aldus de woordvoerder.

Praat mee op NUjij Werk jij voor de ING? We zijn benieuwd naar wat jij van dit nieuws vindt. Deel je mening op ons reactieplatform NUjij.

In het derde kwartaal boekte ING een omzet van 4,29 miljard euro, 7,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst kromp met 41,4 procent naar 788 miljoen euro. Onder meer een afboeking van 370 miljoen euro leidde tot de winstdaling.