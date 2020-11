De prijzen van kleding waren in oktober 3,2 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook onder meer tabak, alcohol en een restaurantbezoek stegen in prijs, waardoor de inflatie in oktober uitkwam op 1,2 procent, maakt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Daarmee was de gemiddelde prijsstijging van consumentengoederen en -diensten iets groter dan in de maand september, toen de inflatie bleef steken op 1,1 procent.

Ook is gekeken naar de gemiddelde prijsstijging in de eurozone. Die kwam in oktober uit op -0,3 procent, oftewel een daling van het gemiddelde prijspeil.

Hoewel voor de eurozone een iets andere rekenmethode wordt gebruikt, komt de inflatie in Nederland volgens die methode ook uit op 1,2 procent. De gemiddelde prijsstijging in Nederland is al bijna twee jaar lang groter dan gemiddeld in de eurozone.