Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie liggen nog op sommige vlakken nog steeds ver uit elkaar in de onderhandelingen voor een Brexit-deal. Dat zei de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdag.

"Ondanks de inspanningen van de EU om oplossingen te vinden, blijven er grote verschillen verstaan op het gebied van gelijke concurrentievoorwaarden, het houden van toezicht op de afspraken en de visserij. Deze onderwerpen zijn essentieel voor een deal", schreef hij op Twitter.

De Britse hoofdonderhandelaar David Frost schreef op Twitter dat hij het eens is met Barnier. De twee partijen liggen volgens hem nog ver uit elkaar, maar hij schrijft ook dat er vooruitgang is geboekt. "We blijven doorwerken om oplossingen te vinden die niets afdoen aan de soevereiniteit van het VK."

De afgelopen twee weken hebben de twee partijen intensief onderhandeld maar is er nog geen doorbraak. Er zijn drie grote knelpunten: het vaststellen van nieuwe visrechten, het garanderen van eerlijke concurrentie voor bedrijven en het vinden van manieren om toekomstige handelsgeschillen op te lossen.

Drie scenario's mogelijk

Met nog twee maanden te gaan dringt de tijd voor een deal inmiddels. Het lijkt erop dat er nog drie scenario's mogelijk zijn. Het eerste scenario betekent een deal-Brexit, waarbij de interne markt van de EU openblijft voor de Britten, evenals de Britse markt toegankelijk blijft voor de lidstaten. Wel zal er veel minder samenwerking plaatsvinden op tal van terreinen zoals regelgeving, veiligheid en defensie.

Het tweede scenario is de veelbesproken no deal-Brexit. In zo'n geval verlaat het VK de EU zonder handelsakkoord en zou er voortaan handel worden gedreven volgens een "Australisch model". De EU heeft momenteel geen vrijhandelsakkoord met Australië, wel bestaan er kleine akkoorden over specifieke onderwerpen.

Het derde scenario is volgens ingewijden een gedeeltelijke deal. Deze optie wordt zeker relevant wanneer de tijd begint te dringen en de machtsblokken op de valreep een akkoord willen sluiten. De partijen kunnen dan tijdelijke afspraken maken over punten waarover ze het wel eens zijn, zonder dat deze mogelijk worden geratificeerd door de EU.