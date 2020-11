Nederland heeft in de eerste acht maanden van dit jaar in geld gemeten voor ruim 9 procent minder goederen geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Vooral de importwaarde van olie en gas daalde fors. Die van mondkapjes steeg juist flink.

In totaal bedroeg de waarde van de goederenimport ruim 275 miljard euro. Als de inkoop van olie en gas buiten beschouwing wordt gelaten, was de importwaarde 3 procent lager dan in 2019 en zelfs 2 procent hoger dan in 2018.

De waarde van de goederenimport kwam in 2019, voor de uitbraak van de COVID-19 in Nederland, uit op een recordhoogte van 460 miljard euro. Overigens bereikte de exportwaarde met een bedrag van 515 miljard euro vorig jaar eveneens een recordniveau.

Dat het totaalbedrag van de import van olie- en gas terugviel, had voor een deel te maken met de lagere prijzen die importeurs ervoor hoefden te betalen, maar komt verder op het conto van de coronacrisis. Ook de importwaarde van voertuigen en -onderdelen daalde fors. Het ging om een daling van ruim een kwart.

Invoer mondkapjes explosief gestegen

Er waren ook goederen waarvan de importwaarde juist steeg. Zo werd in de eerste acht maanden van dit jaar voor 857 miljoen euro aan mondmaskers ingevoerd. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om een bedrag van 179 miljoen euro.

Ook de importwaarde van geneesmiddelen steeg, evenals die van onder meer computers en laptops, zaaigoed en fruit. Deze extra import kwam vooral ten goede aan China en andere Aziatische landen.

Uit Europese landen werd voor bijna 23 miljard euro aan goederen minder geïmporteerd. Dat bedrag viel 12 procent lager uit dan in de periode van januari tot en met augustus 2019.