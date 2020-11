Huurwoningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal flink duurder geworden. De prijs per vierkante meter steeg met 10,2 procent naar 13,02 euro, melden makelaarsorganisatie NVM en vastgoedvereniging VGM NL woensdag.

Vooral kale huurwoningen werden duurder. Dit kwam onder meer door de oplevering van nieuwbouwprojecten. Gestoffeerde of gemeubileerde woningen veranderden nauwelijks van prijs.

Ook het aantal transacties is gegroeid. Tussen begin juli en eind september kregen volgens beide verenigingen 11.500 huurwoningen in de vrije sector een nieuwe huurder. Het merendeel daarvan betreft kale woningen (9.000). De overige 2.500 woningen waren gestoffeerd of gemeubileerd. In de cijfers zijn alleen woningen meegenomen die in het derde kwartaal een nieuwe huurder hebben gekregen.

Dat het aantal transacties toenam, komt volgens NVM doordat de vraag naar huurwoningen is gegroeid. Bij gestoffeerde woningen is zelfs sprake van een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat hierbij deels om woningen die voorheen via Airbnb werden verhuurd en nu, al dan niet tijdelijk, op de vrije huurmarkt worden aangeboden.

Eerder kwam Pararius al met cijfers over de prijs van huurwoningen. Opvallend genoeg constateerde het verhuurplatform juist een daling van de gemiddelde huurprijs in het derde kwartaal.

Volgens NVM komt dit doordat in de eigen cijfers de kale woningen oververtegenwoordigd zijn, terwijl bij Pararius het merendeel van de woningen juist gestoffeerd of gemeubileerd is. In de eerstgenoemde categorie stegen de prijzen, terwijl dat in de laatstgenoemde categorie niet het geval was.