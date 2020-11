De Britse retailer Marks & Spencer (M&S) heeft voor het eerst in bijna honderd jaar een halfjaarverlies geleden. Het concern werd vooral bij zijn kledingverkoop zwaar geraakt door de coronapandemie.

M&S leed in het eerste half jaar een nettoverlies van 17,4 miljoen pond (ruim 19 miljoen euro), vergeleken bij een winst van 176 miljoen pond in dezelfde periode een jaar eerder. De verkoop van kleding en huishoudelijke artikelen zakte met ruim 40 procent in.

Ook andere grote kledingverkopers hebben dramatische gepresenteerd tijdens de wereldwijde lockdowns, maar voor M&S kwam daar nog bij dat de klap midden in een grote herstructureringsoperatie viel. In augustus schrapte het concern versneld zevenduizend banen.

Het is de eerste keer sinds het bedrijf in 1926 een beursnotering kreeg dat M&S verlies heeft gerapporteerd. De cijfers bevatten ook lichtpuntjes: de omzet uit voedsel steeg 2,7 procent. Vooral in de Britse voorsteden werd veel meer verkocht, vermoedelijk door het vele thuiswerken.

De cijfers waren al met al minder slecht dan analisten gevreesd hadden. Het aandeel M&S liet in de ochtendhandel woensdag dan ook een plus van 5 procent zien, al staat het sinds het begin van het jaar nog altijd op een megaverlies van 55 procent.