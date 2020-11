Britse pubs hebben alsnog toestemming gekregen om alcohol to go te verkopen, mits klanten niet op het terrein blijven hangen om het bier achterover te slaan, zo meldt de BBC woensdag.

Net als in Nederland zijn de kroegen in Engeland gesloten vanwege de coronapandemie. Daarom heeft de Britste overheid besloten om de pubs toch alcohol te laten verkopen, maar dat moet dan wel thuisbezorgd of afgehaald worden. De klanten kunnen hun favoriete bier of sterke drank online of telefonisch bestellen.

Lobbyclub UK Hospitality is verheugd over het besluit. Wel had de vereniging liever gezien dat de kroegen ook voorverpakt eten en drinken mogen verkopen, wat tijdens de eerste lockdown in het voorjaar wel mocht.

De Britse overheid vreest echter dat het dan te druk wordt bij de ingang van de kroegen, wat de kans op besmettingen vergroot.