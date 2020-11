De dierentuinen in Nederland moeten in ieder geval twee weken gesloten blijven, maar aangezien het nu geen hoogseizoen is, levert dat vooralsnog geen grote extra problemen op. Het wordt een ander verhaal als ze rond Kerst ook niet open kunnen, zegt directeur Erik Zevenbergen van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) woensdag tegen NU.nl.

"We hopen wel dat deze sluiting zin heeft en dat de ratio terugkomt", zegt Zevenbergen, die ook directeur van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is. De dierentuinen begrepen niet waarom vorige week de horeca-uitgiftepunten in de parken al dicht moesten. "Terwijl die buiten zijn. In die zin was de omzet alweer ver teruggelopen."

De dieren zullen daar nooit onder lijden, verzekert Zevenbergen. "De apen eten er geen appel of paprika minder om, dat hebben we vanaf het begin gezegd." Dat begin was voor de dierentuinen - net als voor heel Nederland - medio maart, toen alles plotsklaps maandenlang gesloten moest blijven.

De NVD, waar de dertien grote Nederlandse dierentuinen bij zijn aangesloten, liet in september weten dat alle parken moesten reorganiseren om te kunnen overleven. Ook kwam er steun vanuit het Rijk en de gemeenten. "Wij hebben als Blijdorp een lening van 10 miljoen euro van de gemeente gekregen. Dat helpt enorm, maar niet als de sluiting tot in 2021 duurt. Dan wordt het problematisch."

Voor de vakantie in eigen land is de dierentuin ideaal

De NVD hoopt vooral dat deze sluiting helpt. "We hadden als grote dierentuinen de capaciteit al teruggeschroefd toen de besmettingsaantallen weer opliepen", vertelt Zevenbergen. "We zaten op 40 tot 50 procent en zijn teruggegaan naar rond de 30 procent." In de weekenden werden de dierentuinen volgens hem weer goed bezocht en zaten ze vol. "Maar door de week niet hoor."

De leden van de NVD begrijpen dat het de overheid niet om de dierentuinen op zich te doen is. "Het gaat erom het aantal bewegingen terug te brengen en daar hebben we begrip voor", zegt de NVD-directeur. Behalve Blijdorp zijn ook bijvoorbeeld ARTIS , Ouwehands Dierenpark en Beekse Bergen aangesloten bij de vereniging.

"Laten we nu met elkaar ervoor zorgen dat de getallen omlaaggaan, zodat we daarna weer de ruimte krijgen. Zeker als iedereen de kerstvakantie in eigen land moet doorbrengen, is een bezoek aan de dierentuin - grotendeels in de buitenlucht - de perfecte uitlaatklep."