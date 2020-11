Zalando kon ook in het derde kwartaal profiteren van de almaar groeiende populariteit van webwinkelen. De omzet steeg op jaarbasis met 21,6 procent naar 1,85 miljard euro, blijkt uit de cijfers die het Duitse bedrijf dinsdag publiceerde.

Ook de winst (ebit) groeide fors en kwam uit op 118,2 miljoen euro. De winst viel ruim hoger uit dan de 6,3 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar.

Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft het webwinkelen een hoge vlucht genomen. Zalando is een van de bedrijven die daarvan profiteert. Vorige maand schroefde de webwinkel zijn verwachting voor het gehele jaar dan ook op.

Het bedrijf denkt een omzetgroei te behalen die tussen de 20 en 22 procent ligt, waar dat eerder nog tussen de 15 en 20 procent was. Ook de winstverwachting is naar boven bijgesteld. De bandbreedte is aangepast van 250-300 miljoen naar 375-425 miljoen euro.

Financieel directeur David Schröder meldt in een toelichting dat de webwinkel nu, tijdens de tweede coronagolf, beter is voorbereid op een hausse aan bestellingen dan tijdens de eerste golf in het afgelopen voorjaar.