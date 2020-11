De reisbranche is zwaar teleurgesteld over het advies van het kabinet aan Nederlanders om tot in januari niet op reis te gaan. Brancheorganisatie ANVR spreekt van een buitenproportionele maatregel en een zoveelste dreun.

​"Natuurlijk moeten we de keuze die het kabinet op voorspraak van het RIVM maakt, respecteren. Maar dit is een dramatische boodschap voor onze reisbedrijven die al ruim acht maanden praktisch stil liggen en die nog een beetje hoop hadden gevestigd op dit najaar en de kerstvakantie", zegt voorzitter Frank Oostdam van de ANVR.

Volgens de brancheclub is slechts 2 procent van alle coronabesmettingen te herleiden tot reizen en hanteert de sector overal strenge protocollen. "Het gaat er niet om waar je bent, maar hoe je je gedraagt."

Vooral het feit dat het negatieve advies ook geldt voor 'gele' gebieden met weinig besmettingen, bevreemdt de branche. De ANVR wil graag in overleg met de overheid en hoopt dat de beslissing kan worden heroverwogen.