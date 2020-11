De KLM-piloten hebben als laatste van de acht vakbonden ingestemd met een overeenkomst met KLM om in te leveren op de arbeidsvoorwaarden. Dat heeft KLM dinsdag bekendgemaakt.

"De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarde", aldus KLM.

Om in aanmerking te komen voor een tweede tranche van de 3,4 miljard euro aan staatssteun wilde het ministerie van Financiën dat KLM met alle vakbonden overeen kwam om de arbeidsvoorwaarden aan te passen gedurende de, verwachte, looptijd van die steun.

Die eis kwam vorige week expliciet zo naar buiten, waarna KLM vrijdag in overleg ging met alle vakbonden. Met de meeste bonden kwam het vrij snel tot een akkoord. FNV nam daar nog even de tijd voor en de piloten leken in eerste instantie niet te willen tekenen.

"Om aan de eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, is er een 'commitment clausule', die opgenomen wordt in de afspraken tussen KLM en de vakbonden", licht KLM toe. "De vakbonden CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP hebben deze clausule op 31 oktober al ondertekend. FNV Luchtvaart en FNV Cabine hebben dat op 2 november eveneens gedaan."

Dinsdag sloot pilotenvakbond VNV zich als laatste aan in het rijtje, nadat de druk flink was opgelopen.

"De afgelopen dagen zijn voor iedereen ongelooflijk intensief geweest, met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid. Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om", zegt KLM-CEO Pieter Elbers in een verklaring.