De KLM-piloten hebben als laatste van de acht vakbonden ingestemd met een overeenkomst met KLM om in te leveren op de arbeidsvoorwaarden. Dat heeft KLM dinsdag bekendgemaakt.

"De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarde", aldus KLM.

Om in aanmerking te komen voor een tweede tranche van de staatssteun wilde het ministerie van Financiën dat KLM met alle vakbonden overeen kwam om gedurende de looptijd van die steun, de arbeidsvoorwaarden aan te passen.

Die eis kwam vorige week expliciet zo naar buiten, waarna KLM vrijdag in overleg ging met alle vakbonden. Met de meeste bonden kwam het vrij snel tot een akkoord. FNV nam daar nog even de tijd voor en de piloten leken in eerste instantie niet te willen tekenen.