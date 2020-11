Op de Nederlandse wegen hebben auto's vorig jaar 137,5 miljard kilometers gereden. Dat is vrijwel evenveel als het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. De groei van het aantal autokilometers lijkt daarmee af te vlakken, na jaren van forse stijgingen.

Sinds 2015 nam het totale aantal afgelegde autokilometers door bussen, vrachtwagens, bestelwagens, personenauto's en speciale voertuigen op Nederlandse wegen telkens toe met gemiddeld ruim 2 miljard kilometer.

Dat was vorig jaar beduidend minder, met een plus van ongeveer vierhonderd miljoen kilometer (0,3 procent). Bij de cijfers worden ook de kilometers gerekend van buitenlandse voertuigen die in Nederland hebben gereden.

Tussen 2014 en 2019 steeg het aantal afgelegde kilometers op de Nederlandse wegen met 7,7 procent. De sterkste stijging viel te noteren bij bestelauto’s en zware vrachtwagens, respectievelijk 14,7 en 12,6 procent. De toename bij personenauto's was in die periode aanmerkelijk minder (6,3 procent).

Uit de cijfers blijkt ook dat er steeds vaker buitenlandse vrachtwagens op Nederlandse wegen rijden. Vorig jaar reden zij 907 miljoen kilometer in Nederland. Dat is 27 procent meer dan vijf jaar eerder.

Steeds vaker gaat het hierbij om voertuigen uit Midden- en Oost-Europa, waarbij vooral Polen de kroon spant. Poolse trucks waren vorig jaar verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle kilometers die door buitenlandse vrachtwagens in Nederland zijn gereden.