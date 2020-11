De beursgang van de Chinese Ant Group, die de grootste ooit zou worden, is dinsdag opeens opgeschort. De beurs in Sjanghai liet twee dagen voor het geplande begin van de handel weten dat het bedrijf niet aan financiële regels voldoet.

De financiële dienstverlener zegt dat topman Jack Ma maandag is ondervraagd door toezichthouders. Kort daarvoor hadden de Chinese autoriteiten strengere wetgeving aangekondigd voor de online leningen waar Ant Group zich mee bezighoudt.

De beursgang had 37 miljard Amerikaanse dollars (31,5 miljard euro) moeten opleveren. Het aandeel zou ook een notering krijgen in Hongkong; daarvan zag Ant Group zelf af toen de beursgang in Sjanghai niet door bleek te gaan.

De gevolgen voor de financiële positie en uitbreidingsplannen van het bedrijf zijn niet meteen duidelijk. Ook moet nog blijken of de beursgang op een later moment misschien toch door kan gaan.

Het record van de grootste beursgang ooit blijft nu op naam van het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco staan: ruim 29 miljard dollar.