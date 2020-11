De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een bedrijf in het oosten van het land betrapt op het op de markt brengen van biodiesel met vervalste certificaten. Inspecteurs doorzochten dinsdag een bedrijfspand en verschillende woonhuizen.

Bij de actie werd apparatuur in beslag genomen. Er volgt nu een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM); volgens de ILT worden dan mogelijk ook arrestaties verricht.

Sjoemelen met dieselcertificaten is voor de daders een lucratieve bezigheid en hindert daarnaast het CO2-beleid van de overheid, laat de inspectie weten. Doordat diesel ten onrechte als duurzame brandstof wordt geregistreerd, lijkt het alsof Nederland beter bezig is met uitstootreductie dan in werkelijkheid het geval is.

De ILT meldde in 2016 bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) dat fraude met dieselcertificaten in opmars was in vergelijking met het jaar ervoor. De actie van dinsdag bewijst volgens de instantie dat er nog steeds veel gesjoemeld wordt. Ook vorig jaar kwam nog een grote zaak aan het licht.

Producenten mogen certificaten afgeven als brandstof geproduceerd is uit bijvoorbeeld gebruikt frituurvet.