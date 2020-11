Ferrari is in het voorbije kwartaal zo goed als bekomen van de klap van de coronapandemie eerder dit jaar, blijkt uit cijfers die de autofabrikant dinsdag heeft gepubliceerd.

De beroemde Italiaanse sportwagenfabrikant kon in het derde kwartaal weer zijn volledige productiecapaciteit benutten, nadat fabrieken eerder werden stilgelegd wegens de COVID-19-uitbraak. De resultaten en het aantal leveringen waren mede daardoor bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Het aantal geleverde auto's kwam in de afgelopen periode uit op 2.313. Dat is 6,5 procent minder dan een jaar eerder. Dat was nog altijd stukken beter dan in het tweede kwartaal: toen verkocht het bedrijf 1.389 sportwagens, wat 48 minder was dan in dezelfde periode in 2019.

De omzet daalde in het derde kwartaal met 3 procent tot 888 miljoen euro, terwijl de nettowinst juist met 2 miljoen euro steeg naar 171 miljoen. De autofabrikant heeft de verwachtingen voor heel 2020 wat verhoogd. Voor dit jaar rekent Ferrari op een omzet van minstens 3,4 miljard euro en een operationele winst van ruim 1,1 miljard.

Vorig jaar leverde het Italiaanse bedrijf voor het eerst meer dan tienduizend auto's af, nadat er vijf nieuwe modellen waren geïntroduceerd. Topman Louis Camilleri zet in op duurdere modellen en vernieuwing van het aanbod.