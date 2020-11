Japen en Zuid-Korea hebben hun klimaatdoelen aangescherpt. Beide landen willen in navolging van onder andere de Europese Unie binnen dertig jaar CO2-neutraal worden. Japan is de derde economie ter wereld en Zuid-Korea de twaalfde.

De Europese Unie was met de vorig jaar gesloten Green Deal de eerste partij die zich dit tot doel stelde en eind september kwam China met een vergelijkbare stap.

Deze doelen vormen de belangrijkste voorwaarde om het klimaatakkoord van Parijs te laten slagen. Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden, moet de wereldwijde CO2-uitstoot rond 2050 op netto nul uitkomen.



Onder voortzetting van huidige emissietrends wordt de wereld echter minstens 3 graden warmer. Naast het stellen van ambitieuzere doelen is er dus ook een omslag nodig in het werkelijke beleid. Het signaal richting investeerders is echter sterk: een grote groep van de machtigste economieën ter wereld laat duidelijk weten dat duurzame energie de toekomst heeft.

Nieuwe Japanse premier verwoordt andere kijk op klimaatbeleid

Japan leunt nu nog zwaar op fossiele brandstoffen en stond tot nog toe niet bekend als een pleitbezorger voor ambitieus klimaatbeleid. Dat lijkt veranderd met de in september gekozen premier Yoshihide Suga.



"We moeten onze mindset veranderen", zei hij onlangs tot het parlement. "Proactief beleid tegen de wereldwijde opwarming voeren, zal de samenleving en economie veranderen en tot groei leiden." Ook in Japan is zonnetechnologie in de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen en daar ziet Suga toekomst in.



Zuid-Korea heeft eind september een soortgelijke stap gezet. Het land zei dat er sprake is van een klimaatcrisis en kondigde eveneens aan in 2050 CO2-neutraal te willen zijn. Die stap kwam twee dagen na een tamelijk verrassende aankondiging van China. De Chinese president Xi Jinping zei toen dat zijn land in elk geval vóór 2060 CO2-neutraa wil zijn. Volgens experts was dat het beste klimaatnieuws in jaren.

Het is nu wachten op 's werelds grootste economie

Daarmee heeft ook 's werelds tweede economie een groene stip op de horizon gezet. Het is echter nog wachten op de VS, de grootste economie en historisch gezien de grootste uitstoter van CO2. Op 4 november, een dag na de presidentsverkiezing, laat Donald Trump de VS officieel uit het Parijsakkoord stappen.



Maar zijn tegenstander Joe Biden heeft gezegd bij winst direct het akkoord weer te steunen en de VS per 2050 CO2-neutraal te willen maken. Er is wereldwijd dus een nieuwe groene golf opgestart, maar het is nog onduidelijk hoe groot die wordt.