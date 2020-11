Het Duitse toezicht op de betalingsverwerker Wirecard schoot tekort. Het risico dat de toezichthouder BaFin zich door het Duitse ministerie van Financiën zou laten beïnvloeden, was te groot, concludeert de Europese waakhond ESMA in een dinsdag verschenen rapport van 190 pagina's.

Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en dat het bedrag mogelijk nooit heeft bestaan. Oud-topman Markus Braun en andere voormalige bestuurders van Wirecard zijn gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, boekhoudfraude en vervalsing. Ze ontkennen alle aantijgingen.

ESMA evalueerde hoe de Duitse autoriteiten met de regels rondom bedrijfsinformatie voor markten en beleggers omgingen. Er werd een aantal tekortkomingen ontdekt. Zo was er een verhoogd risico op beïnvloeding van BaFin door het Duitse ministerie van Financiën.

Brussel heeft ESMA eerder verzocht het onderzoek te verrichten. Naar aanleiding van het rapport wordt uitgezocht of het toezicht op de markten gecentraliseerd moet worden om dergelijke schandalen te kunnen voorkomen.

"De Wirecard-zaak benadrukt eens te meer dat financiële rapportage van hoge kwaliteit essentieel is om het vertrouwen van investeerders in de kapitaalmarkten niet te beschamen. En de noodzaak om die rapportage consistent en effectief te handhaven in de hele Europese Unie", zei Steven Maijoor, de Nederlandse ESMA-voorzitter.