De omzet van winkelketen Primark kelderde in het afgelopen jaar als gevolg van de coronacrisis. Associated British Foods, het moederbedrijf van de kledingwinkels, meldt dinsdag dat de omzet met 40 procent is gedaald. Van de winst bleef iets meer dan een derde over.

AB Foods maakte 362 miljoen pond (ruim 400 miljoen euro) winst. Primark is goed voor ongeveer de helft van dat bedrag. Doordat de keten geen webwinkel heeft en niets kan verkopen als de filialen dicht zijn, wordt Primark extra hard geraakt door de coronacrisis.

Hoewel in de zomer nog wel consumenten bij Primark kwamen winkelen, heeft de keten inmiddels in veel landen weer winkels moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onder meer in Ierland, België, Frankrijk, Spanje en Slovenië zijn de filialen dicht. Dat kost het bedrijf maandelijks honderden miljoenen ponden.

Primark verwacht dat de winst in het komende boekjaar, dat tot 12 september loopt, weer wat gaat stijgen. De keten denkt dat de verkopen in de eerste helft nog steeds aan de lage kant zullen zijn, maar dat ze in de tweede helft zullen aantrekken.