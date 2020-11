Chemieconcern Bayer heeft in de affaire rond de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup geen schikking met duizenden Amerikanen kunnen treffen. De deadline voor het treffen van een regeling is vervallen. Mensen die zeggen ziek te zijn geworden door het gebruik van het verdelgingsmiddel dreigen opnieuw rechtszaken aan te spannen.

Bij ongeveer de helft van de bijna 3.800 claims is Bayer er niet in geslaagd om tot een dichtgetimmerd akkoord te komen. Het was al bekend dat het proces hervat zou worden als het concern geen schikkingen kon treffen. Daarvoor kreeg Bayer enkele maanden de tijd. Op 9 november moet het bedrijf opnieuw voor de rechter verschijnen.

Bayer verloor eerder drie zaken. Daarbij moest het bedrijf gemiddeld 50 miljoen dollar (bijna 43 miljoen euro) per eiser aftikken. Dat heeft de beurswaarde van het bedrijf geen goed gedaan.

Het middel Roundup is overigens niet door het Duitse bedrijf op de markt gebracht, maar door branchegenoot Monsanto. Nadat Bayer dit Amerikaanse bedrijf had overgenomen, kwam de kwestie op het bordje van de nieuwe eigenaar terecht.

Volgens de aanklacht blijven de partijen actief betrokken bij lopende schikkingsgesprekken. Monsanto neemt daarbij contact op met alle advocaten die de resterende aanklagers vertegenwoordigen. Bayer wilde niet op de kwestie reageren. Het overgrote deel van de Roundup-rechtszaken valt overigens niet onder de deadline van maandag.

Het bedrijf zei eerder akkoorden te hebben gesloten in ongeveer 44.000 Amerikaanse rechtszaken. Dat komt neer op ongeveer 35 procent van de meer dan 125.000 ingediende en niet-ingediende zaken waarin wordt beweerd dat Roundup kanker veroorzaakt heeft.