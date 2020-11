Deutsche Bank is volgens ingewijden op zoek naar manieren om na de Amerikaanse verkiezingen de banden met president Donald Trump te verbreken. Deutsche Bank heeft voor ongeveer 340 miljoen dollar (zo'n 290 miljoen euro) aan leningen uitstaan bij The Trump Organization.

The Trump Organization is de holding met de zakenbelangen van Trump. Er staan bij de organisatie nog drie leningen voor vastgoed van Trump open. Die moeten in de komende vier jaar afbetaald worden.

In de afgelopen maanden is een groep managers, die voor de reputatie van Deutsche Bank verantwoordelijk is, op zoek gegaan naar manieren om van die leningen af te komen. Een van hun ideeën was om de leningen te verkopen aan andere partijen. Dat idee is afgeschoten, omdat ze niet konden bedenken wie de leningen en de problemen die daarbij komen kijken zou willen overnemen.

Het geleende geld was bedoeld voor Trumps golfbaan in Florida en verschillende hotels in de steden Washington en Chicago. Maar Trump heeft meer leningen bij de bank gesloten. Sinds de jaren negentig zou hij meer dan 2 miljard dollar bij Deutsche Bank hebben geleend. Het grootste deel van die leningen is inmiddels afbetaald.