KLM en vakbond FNV hebben een akkoord bereikt over de loonoffers die grond- en cabinepersoneel doen, in ruil voor staatssteun aan de noodlijdende luchtvaartmaatschappij. Dat hebben FNV en KLM maandagavond bekendgemaakt.

In de nieuwe overeenkomst staat dat medewerkers loonbezuinigingen accepteren voor de gehele periode dat de staatssteun aan KLM duurt. Deze loopt waarschijnlijk tot 2025. Tevens is overeengekomen dat de bond over twee jaar nieuwe afspraken kan maken over de invulling van de loonoffers.

KLM bevestigt dat het overeenstemming heeft bereikt met FNV over de loonmatigingen bij grond- en cabinepersoneel. "Hiermee committeren ze zich om met alle KLM’ers de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te blijven leveren conform de eis van het ministerie van Financiën, waarbij de exacte invulling aan KLM en vakbonden is", aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

KLM is door de coronacrisis in zwaar weer terechtgekomen. Om de vliegmaatschappij overeind te houden, heeft het kabinet 3,4 miljard euro steun toegezegd in de vorm van leningen en staatsgaranties.

Voorwaarde is wel dat het bedrijf met alle vakbonden een akkoord bereikt over loonbezuinigingen. Dit akkoord leek er op 1 oktober te zijn, maar minister van Financiën Wopke Hoekstra zei vrijdag dat de reeds afgesproken bezuinigingen niet voldoende waren, omdat de duur ervan korter was dan de duur van de staatssteun.

KLM moest daarom opnieuw overleggen met de bonden, maar kon met FNV en pilotenvakbond VNV aanvankelijk geen overeenstemming bereiken. Nu is dus bekend geworden dat met FNV wel een akkoord is gesloten.

De problemen met VNV zijn op dit moment nog niet voorbij. De bond zegt wel in overleg te zijn met KLM, maar moederbedrijf Air France-KLM wil dat niet bevestigen.