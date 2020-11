KLM en vakbond FNV hebben een akkoord bereikt over de loonoffers die grond- en cabinepersoneel doen, in ruil voor staatssteun aan de noodlijdende luchtvaartmaatschappij, hebben beide partijen maandagavond bekendgemaakt. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is tevreden en roept de piloten op hetzelfde te doen.

"Met de aanvullende afspraken van vandaag is wat ons betreft de coronasteun voor KLM gered en kunnen wij als vakbond de vinger aan de pols blijven houden", liet FNV-campagneleider Joost van Doesburg weten.

Ook KLM ziet dat de overheidssteun van in totaal 3,4 miljard euro een stap dichterbij is gekomen. "Om de toekomst van KLM en haar netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn deze lening en garantiestellingen cruciaal", aldus de organisatie in een verklaring.

In de nieuwe overeenkomst staat dat medewerkers loonbezuinigingen accepteren voor de gehele periode dat de staatssteun aan KLM duurt, een harde eis van het kabinet waar Hoekstra vorige week vaak op hamerde. De steun duurt waarschijnlijk tot 2025. Over twee jaar maken FNV en KLM nieuwe afspraken over de loonoffers.

"Ik ben blij dat de FNV zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Zo ken ik de FNV ook", zei Hoekstra maandagavond in een reactie. "Nu de piloten nog."

Daarmee verwees Hoekstra naar pilotenbond VNV die als enige van de in totaal acht vakbonden bij KLM niet akkoord is gegaan met de looptijd van de afspraken.

Vakbonden verbaasd over aanvullende eisen

Er was al een eerste deel van bijna 1 miljard euro aan KLM overgemaakt. Hoekstra maakt het volgende deel pas over als ook de piloten akkoord zijn.

Zonder de steun zou KLM al failliet zijn geweest. Dat zou volgens het kabinet niet alleen een ramp zijn voor de ruim dertigduizend werknemers, maar ook voor Schiphol en daarmee de Nederlandse economie.

Van de piloten wordt het grootste loonoffer gevraagd, zij verdienen ook het meest. Er was begin oktober al een akkoord dat zij 20 procent per jaar zouden inleveren, maar die afspraak duurde tot maart volgend jaar. Dat blijft wat de VNV betreft ook zo, liet voorzitter Willem Schmid zondag in een brief aan Hoekstra weten.

Schmid schreef dat hij al in april contact had gezocht met Hoekstra om over de salarissen te spreken, maar de uitnodiging werd niet door de bewindsman aangenomen omdat de overheid niet gaat over arbeidsvoorwaarden.

Schmid kan de oproep van Hoekstra "ter elfde uren" dat er van piloten meer wordt gevraagd dan ook maar "moeilijk plaatsen". Hij krijgt bijval van FNV'er Van Doesburg. "Wij werden afgelopen vrijdag onaangenaam verrast over de aanvullende voorwaarden van de minister", aldus de vakbondsman.

Er valt wat Hoekstra betreft niet meer te onderhandelen

Hoekstra kijkt "met enige verbazing" naar de houding van VNV. "Er zijn in juni duidelijke afspraken gemaakt met de KLM-directie dat de looptijd van de afspraken net zo lang moeten duren als de looptijd van lening. Dat kan dus niemand verrassen."

Er valt wat Hoekstra betreft hierover niet meer te onderhandelen. De bewindsman is blij dat de meeste vakbonden uiteindelijk hebben getekend.

"Het is in het belang van de onderneming en van alle mensen die er werken dat de piloten ook tot dit inzicht komen."