Het vermogen van de rijkste Nederlanders is het afgelopen jaar weer gegroeid, ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit de Quote 500, de rijkenlijst die elk jaar door zakenblad Quote wordt opgesteld. Het totale vermogen van de vijfhonderd rijkste Nederlanders bedraagt ruim 186 miljard euro. Dat is 3,5 procent meer dan vorig jaar. Het is overigens wel de kleinste stijging sinds de kredietcrisis. Van de rijksten der rijken zagen er 265 hun vermogens toenemen.

Toch was het zeker niet voor iedereen een jubeljaar. Zo zag de rijkste Nederlander, Charlene de Carvalho-Heineken, haar vermogen met maar liefst 2 miljard euro krimpen. Ze heeft overigens nog wel 12 miljard euro over. Ook 76 anderen zagen het saldo op de spaarbankboekjes krimpen.

Hardste daler is Piet Vroon, eigenaar van rederij Vroon. Zijn vermogen kromp met ruim 60 procent. Ook vorig jaar was hij degene die de hardste klap te verwerken kreeg. Grootste stijger is belegger Louis Reijtenbach. Zijn vermogen groeide met 188,5 procent naar 375 miljoen euro. Hoogste nieuwe binnenkomer is Adriaan Mol, die met een vermogen van 450 miljoen euro uitkomt op plek 94. Mol is de man achter betalingsverwerker Mollie.

Wijzigingen in de top vijf

De top drie van de lijst is ongewijzigd gebleven, maar op plek vier en vijf prijken nieuwe namen. Waar vorig jaar John de Mol bijna het podium haalde, moet hij nu de vierde plek afstaan aan Karel van Eerd (Jumbo). Op plek vijf staat dit jaar Arnout Schuijff (Adyen). Hij neemt de plek in van Ralph Sonnenberg (Hunter Douglas). De top vijf van rijkste Nederlanders is:

Charlene de Carvalho-Heineken - 12,1 miljard euro Frits Goldschmeding - 4,1 miljard euro Gérita en Inge Wessels - 3,8 miljard euro Karel van Eerd - 2,5 miljard euro Arnout Schuij­ff - 2,5 miljard euro

Wie in aanmerking wilde komen voor de lijst, moest een vermogen hebben van minimaal 95 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog 88 miljoen euro. Het aantal miljardairs steeg lichtjes, van 37 vorig jaar naar 38 nu.

Oranjes zagen vermogen verder groeien

De Koninklijke familie kon dit jaar weer wat extra geld op de bankrekening bijschrijven. Het vermogen van de Oranjes kwam vorig jaar al net boven de 1 miljard euro uit. Inmiddels is het verder gegroeid naar 1,1 miljard.

Dat is niet genoeg voor een plek in de top tien van rijkste families. De Oranjes moeten het doen met plek twaalf. De top vijf van rijkste families is:

Familie Brenninkmeijer - 22 miljard euro Familie Van der Vorm - 7,1 miljard euro Familie De Rijcke - 2,3 miljard euro Familie Dreesmann - 1,8 miljard euro Familie de Heus - 1,4 miljard euro

De Mol nog altijd rijkste BN'er

Hoewel zijn vermogen met 11 procent kromp, is John de Mol nog altijd de rijkste bekende Nederlander.

Andere BN'ers in de lijst zijn onder anderen Joop van den Ende (plek 17, 1,7 miljard euro), Reinout Oerlemans (plek 279, 170 miljoen euro) en Tijs Verwest (dj Tiësto, plek 281, 170 miljoen euro).