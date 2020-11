Albert Heijn (AH) had maandag te maken met een storing in het Home Shop Center in Amsterdam. Als gevolg daarvan kregen de klanten die boodschappen hadden besteld, die niet geleverd. Dat bevestigt een woordvoerder van AH.

De Home Shop Centers zijn een soort distributiecentra maar dan voor het sorteren en leveren van de boodschappen die via de website van Albert Heijn worden besteld voor thuisbezorging. Volgens de woordvoerder is de storing inmiddels verholpen en werd deze veroorzaakt door een technisch probleem.

"Klanten krijgen ter compensatie 10 euro van ons dat wordt verrekend met de volgende bestelling", laat de woordvoerder weten. Als het goed is, worden dinsdag de boodschappen weer als vanouds bezorgd. De bestellingen van de klanten zijn wel bewaard gebleven, waardoor ze die gemakkelijk opnieuw kunnen doen.

De storing had volgens de AH-woordvoerder niets te maken met de drukte. Medio vorige maand was de bezorgdienst van Albert Heijn uit de lucht door enorme drukte op sommige momenten en werd een distributiecentrum getroffen door brand.

Eind vorige maand hadden alle winkels van Albert Heijn te kampen met een pinstoring.

AH heeft inmiddels zeven Home Shop Centers.