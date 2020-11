De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal 9,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de sterkste toename sinds het begin van de metingen in 2005. De internetverkopen stegen met 38,3 procent. Volgens het CBS zijn de hogere verkopen een gevolg van de coronacrisis.

Hoewel de horeca in het derde kwartaal weer geopend was, kochten we alsnog relatief veel voedingsproducten. De omzet in de voedingssector lag 6,4 procent hoger, in het tweede kwartaal was dat 7,5 procent.

Vooral speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen deden het goed. In het derde kwartaal lag hun omzet 9,2 procent hoger en ook dat is de grootste stijging sinds de start van de meting in 2005.

Naast eten blijven we ook veel klussen. In de non-foodsector nam de omzet met 8 procent toe. Vooral in winkels waar je doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren kunt kopen, werd veel meer verkocht. De omzet steeg daar met 18,7 procent. Meubelzaken zagen hun omzet met 17,2 procent stijgen.

Toch lag niet bij alle winkels de omzet hoger. Zo daalde de omzet van kledingwinkels met 3,4 procent en die van schoenen- en tassenwinkels met 4,9 procent. In het tweede kwartaal kromp die omzet harder.