De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wil zo snel mogelijk met KLM in gesprek om uit de impasse rond de staatssteun voor de maatschappij te komen. Dat zegt een woordvoerder maandag tegen NU.nl. Een woordvoerder van Air France-KLM wil niet inhoudelijk reageren op de perikelen in Nederland.

"We geven geen reactie zolang de onderhandelingen nog lopen", aldus de woordvoerder van het Franse moederbedrijf van KLM. Air France ontving in april al 7 miljard euro steun van de Franse overheid.

Eind juni werden ook KLM en de Nederlandse overheid het eens over miljardensteun aan KLM, 3,4 miljard euro in de vorm van een directe lening en een door de staat gegarandeerde banklening. Het eerste deel daarvan, bijna 1 miljard euro, is eind augustus overgemaakt aan de noodlijdende maatschappij.

Voordat de staat een tweede deel beschikbaar stelt, moest KLM een herstelplan indienen. Dat gebeurde begin oktober al. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat het ministerie van Financiën zich niet kon vinden in de afspraken zoals die gemaakt zijn met de vakbonden en vastgelegd in het plan. De looptijd van de bezuinigingsafspraken is volgens Financiën te kort.

Afspraken maken voor zolang de lening loopt

KLM en de vakbonden zijn daarop vrijdag opnieuw in overleg gegaan. Met de bulk van de bonden was al snel overeenstemming, maar met pilotenvakbond VNV niet. "We hebben zondag een uitnodiging gestuurd aan KLM om in gesprek te gaan", zegt de woordvoerder van de vliegersvertegenwoordiging.

"We willen zo snel mogelijk in gesprek. De inzet is om de impasse op te lossen." Dat betekent dat ook de piloten zich moeten committeren aan bezuinigingsafspraken voor een periode van vijf jaar. Gelijk aan de looptijd van de leningen.

Een woordvoerder van KLM kon nog niet zeggen of er gesprekken staan gepland met de vliegers.