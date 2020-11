Het aandeel van Air France-KLM kreeg maandagochtend een flinke tik op de Amsterdamse beurs, doordat de staatssteun voor KLM dit weekend op losse schroeven kwam te staan. Het aandeel leverde op het Damrak tot ruim 6 procent in voordat de prijs zich wat stabiliseerde.

Na zo'n tien minuten handelen stond het aandeel op een min van bijna 5 procent. De Amsterdamse beursindex opende met een kleine winst.

Dit weekend werd duidelijk dat KLM voorlopig geen nieuwe staatssteun krijgt. KLM werd het met de vakbonden niet eens over een langere looptijd van bezuinigingen.

Begin oktober bereikte KLM met verschillende vakbonden overeenstemming over loonmatiging tot 2022. Deze bezuinigingen hebben echter een kortere looptijd dan de staatssteun voor ongeveer vijf jaar. Het kabinet wil deze looptijden gelijktrekken.

Met de zogenoemde commitmentclausule moeten de bonden zich verbinden aan loonafspraken voor de komende vijf jaar. De pilotenbond en FNV willen echter vasthouden aan het eerder gesloten akkoord en hebben de clausule niet ondertekend.

Maandagochtend zei pilotenvakbond VNV in het NOS Radio 1 Journaal KLM niet failliet te willen laten gaan, maar ook niet bereid te zijn een "blanco cheque" te ondertekenen. VNV-voorzitter Willem Schmid zegt dat de clausule die de vakbonden moeten ondertekenen onduidelijk is en dat de inhoud geheim is. "Dan is dit geen koppigheid, maar proberen we duidelijk te krijgen waar we voor tekenen", aldus Schmid.