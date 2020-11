Ryanair heeft het afgelopen halfjaar 80 procent minder passagiers vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar en rekent er niet op dat er het komende kwartaal veel verbetering zal zijn. Michael O’Leary, CEO van het bedrijf, denkt dat het vliegverkeer in Europa deze winter misschien op slechts een kwart van het normale niveau zal liggen.

"Ik denk dat er een grote afname zal zijn", zegt hij over het vliegverkeer in een toelichting op de halfjaarcijfers van het bedrijf. "Waarschijnlijk van 60 of 70 procent, misschien zelfs van 75 procent."

Het afgelopen half jaar boekte de Ierse luchtvaartmaatschappij al een verlies van 197 miljoen euro, maar door de grote onzekerheden denkt Ryanair het komende half jaar nog dieper in de rode cijfers te duiken. De nieuwe lockdownmaatregelen spelen daarin mee.

Tussen half maart en eind juni bleven alle toestellen van Ryanair aan de grond. De omzet daalde het afgelopen half jaar van 5,4 miljard euro naar bijna 1,2 miljard euro. Het bedrijf laat weten nog 4,5 miljard euro in kas te hebben en flink op de kosten te hebben bespaard.