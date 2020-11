PostNL heeft in het derde kwartaal weer meer pakketjes kunnen bezorgen en daardoor ook meer omzet geboekt dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Dat meldt het bedrijf maandag. Het bezorgde in totaal 16,8 procent meer pakketjes dan in dezelfde periode in 2019.

Daarmee was de groei iets sterker dan gemiddeld dan eerder dit jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de pakketgroei namelijk met 15 procent, deels als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf meldt ook dat er vooral van kleine en middelgrote webwinkels meer pakketjes kwamen.

Voor de feestdagen houdt PostNL rekening met een nog veel grotere hoeveelheid aan pakketjes: 60 tot 70 procent meer dan begin dit jaar.

Tegenover de grote hoeveelheden pakketjes stond afgelopen kwartaal een kleinere hoeveelheid aan post. Het aantal brieven dat het bedrijf verstuurde lag 10 procent lager. Dat is ook deels te danken aan de coronacrisis.

Al met al steeg de omzet afgelopen kwartaal wel, met 11 procent, mede dankzij de samenvoeging met Sandd. Topvrouw Herna Verhagen zegt dat het bedrijf eind dit jaar weer dividend gaat uitkeren, sneller dan eerder werd verwacht.