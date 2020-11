Iets minder starters en doorstromers vroegen afgelopen maand een hypotheek aan vergeleken met oktober vorig jaar, en er waren juist meer mensen die hypotheekaanvragen deden om te verbouwen. Dat meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag.

Er werden vorige maand in totaal 45.264 hypotheekaanvragen ingediend. Dat is vergelijkbaar met oktober 2019, al is het profiel van de aanvragers dus wel iets veranderd. Het aantal aanvragen om te verbouwen steeg met ruim 3 procentpunt tot 12,5 procent van het totale aantal aanvragen. Het aantal starters, gepensioneerden en doorstromers die een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvroegen daalde juist.

Zo daalde het aantal stabiele starters, met een vast inkomen, hypotheek met NHG en een relatief goedkope woning met ongeveer een procentpunt tot ongeveer 9 procent. Het aantal jonge starters, met een complex, vaak flexibel inkomen, daalde ook met ongeveer een procentpunt tot ruim 5 procent.

"Bij de doorstromers met NHG heeft dat te maken met de stijgende woningwaarde. Voor deze mensen is een hypotheek met NHG-voorwaarden zo goed als onmogelijk", zegt directeur van HDN Reinier van der Heijden.

Van der Heijden verwacht dat het aantal hypotheekaanvragen in de rest van dit jaar nog iets zal stijgen. Traditiegetrouw worden er in het laatste kwartaal meer hypotheekaanvragen gedaan dan in de rest van het jaar, doordat er bijvoorbeeld nieuwe wetgeving aankomt. "We verwachten echter niet dat het aantal aanvragen hoger zal zijn dan in het tweede kwartaal doen de cijfers alle records verbroken", zegt Van der Heijden. Er werden toen 145.000 hypotheekaanvragen gedaan.