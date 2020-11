Pilotenvakbond VNV gaat vooralsnog niet in gesprek met KLM over langer durende loonoffers, hoewel het kabinet geen groen licht geeft voor de resterende staatssteun als ze hier niet aan voldoen. Dat laat een woordvoerder van de vakbond zondag weten. In een brief gericht aan minister Wopke Hoekstra (Financiën), die is ingezien door NU.nl, schrijft de vakbond dat ze na afloop van het huidige loonoffer, waarover al afspraken zijn gemaakt met KLM, wel in gesprek willen over een mogelijke bijdrage van hun kant.

VNV sloot op 1 oktober een overeenkomst met KLM over het inleveren van salaris in ruil voor staatssteun. Volgens de vakbond liet KLM weten dat deze regeling, die anderhalf jaar gaat duren, voldeed aan de eisen die de overheid stelde.

Hoekstra vindt het loonoffer van het KLM-personeel echter nog te mager in ruil voor de miljarden aan staatssteun. Zo sloot naast VNV, vakbond FNV (grond- en cabinepersoneel) een overeenkomst voor twee jaar.

De minister eist nu dat het loonoffer van het personeel net zo lang duurt als de looptijd van de staatssteun. Dit komt waarschijnlijk neer op vijf jaar. Pas als hieraan wordt voldaan kan KLM rekenen op de resterende 2,5 miljard euro aan staatsleningen.

VNV en FNV gingen zaterdag niet akkoord met Hoekstra

VNV zei zaterdag niet akkoord te gaan met de eis van minister Wopke Hoekstra (Financiën) over langer durende loonoffers. Ook stemde vakbond FNV niet in met de voorwaarde. KLM liet daarop aan het ministerie weten dat het bedrijf niet kan voldoen aan de eis van Hoekstra. De luchtvaartmaatschappij sprak van een "zorgelijke impasse".

VNV stelt in de brief aan Hoekstra dat ze met de huidige afspraken al verantwoordelijkheid nemen om KLM door de crisis heen te helpen, maar dat ze na de anderhalf jaar durende afspraken wel in gesprek willen "over de bijdrage vanuit de vliegers die de situatie op dat moment vraagt."

"Wij begrijpen van KLM dat u op zoek bent naar commitment van de VNV om ook na de looptijd van de huidige cao bij te blijven dragen aan het herstel van KLM. Tot dat commitment zijn wij absoluut bereid en dat zeggen wij u hierbij toe."

Mocht Hoekstra deze toezegging niet afdoende vinden, wil de vakbond graag in op korte termijn in gesprek met het ministerie.

Hoekstra benadrukt het belang van KLM voor de Nederlandse economie, maar stelt wel voorwaarden aan hulp. (Foto: Pro Shots)

FNV noemt eis van Hoeksta 'last-minute'

FNV, die zondag wel opnieuw in gesprek is met KLM, zei zaterdag verbaasd te zijn over de "last minute" extra voorwaarde van het kabinet. Hoekstra liet vrijdag echter weten dat de afspraken volgens hem helder waren. Volgens het ministerie ligt de bal ligt nu weer bij KLM. De vraag is echter of Hoekstra de poot stijf houdt als de impasse voortduurt.

KLM heeft het zwaar. Het moederconcern maakte in het derde kwartaal maar liefst 1,7 miljard euro verlies. Het kabinet heeft altijd benadrukt dat KLM, en daarbij ook Schiphol, van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. Dat is ook een van de redenen dat Hoekstra garant wil staan voor een miljardenlening, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.