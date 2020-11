Pilotenvakbond VNV gaat vooralsnog niet in gesprek met KLM, hoewel het kabinet geen groen licht geeft voor de resterende staatssteun. Dat laat een woordvoerder van de vakbond zondag weten. VNV zei zaterdag niet akkoord te gaan met de eis van minister Wopke Hoekstra (Financiën) over langer durende loonoffers. Vakbond FNV, die hier zaterdag ook niet mee instemde, zegt zondag wel in overleg te zijn met KLM.

KLM liet zaterdag aan het ministerie weten dat het bedrijf niet kan voldoen aan de eis van Hoekstra. De luchtvaartmaatschappij sprak van een "zorgelijke impasse". De minister vindt het loonoffer van het KLM-personeel nog te mager in ruil voor de miljarden aan staatssteun.

Hoekstra eist dat het loonoffer van het personeel net zo lang duurt als de looptijd van de staatssteun. Dit komt waarschijnlijk neer op vijf jaar. Pas als hieraan wordt voldaan kan KLM rekenen op de resterende 2,5 miljard euro aan staatsleningen.

KLM is hierover in gesprek gegaan met de vakbonden, maar liet zaterdag weten dat FNV (grond- en cabinepersoneel) en VNV (piloten) niet akkoord gaan met de eis. De vakbonden maakten eerder afspraken met KLM voor respectievelijk twee en anderhalf jaar en dienden dit plan op 1 oktober in bij het ministerie.

FNV zei zaterdag verbaasd te zijn over de "last minute" extra voorwaarde van het kabinet. Hoekstra liet vrijdag echter weten dat de afspraken volgens hem helder waren. Volgens het ministerie ligt de bal ligt nu weer bij KLM. De vraag is echter of Hoekstra de poot stijf houdt als de impasse voortduurt.

KLM heeft het zwaar. Het moederconcern maakte in het derde kwartaal maar liefst 1,7 miljard euro verlies. Het kabinet heeft altijd benadrukt dat KLM, en daarbij ook Schiphol, van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. Dat is ook een van de redenen dat Hoekstra garant wil staan voor een miljardenlening, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.