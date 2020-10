KLM is het zaterdag nog niet eens geworden met de vakbonden over een akkoord over de langere looptijd van de bezuinigingen. Zo laat de luchtvaartmaatschappij weten in een verklaring. Pilotenvakbond VNV besloot de clausule niet te ondertekenen. FNV is zich nog aan het beraden. KLM-baas Pieter Elbers spreekt van een "zorgelijke impasse".

Een nieuw akkoord tussen de luchtvaartmaatschappij en de vakbonden vormt een belangrijke voorwaarde voor de miljardensteun van het kabinet.

Voor minister Wopke Hoekstra van Financiën was een deal over een zogeheten commitment clausule tussen KLM en de werknemersclubs een vereiste voor de miljardensteun van het kabinet. Eerder deze week liet Hoekstra echter weten toch niet akkoord te gaan met de eerder gestelde voorwaarden. Zo eist de minister onder meer dat de looptijd van de loonoffers kan worden verlengd.

Middels de commitment clausule moesten de bonden zich verbinden aan de loonbezuinigingen die zijn afgesproken. De pilotenbond en FNV willen echter liever vasthouden aan het akkoord dat op 1 oktober werd bereikt met de KLM-directie.

KLM-baas: Impasse is 'uiterst zorgelijk'

Elbers doet in de verklaring een oproep aan piloten om alsnog in te stemmen met de clausule waarmee ze akkoord gaan met een langere periode van loonmatiging dan eerder afgesproken. Hij noemt de impasse "uiterst zorgelijk". Als de bond niet instemt komt de toekomst van KLM volgens Elbers in gevaar.

"De KLM-directie heeft gisteren een dringend beroep gedaan op de bonden hiermee in te stemmen. Vandaag hebben vijf vakbonden - CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP - deze clausule ondertekend. FNV (Cabine en Grond) beraadt zich nog. De pilotenvakbond VNV heeft deze clausule niet ondertekend. Hiermee voldoet KLM niet aan de eisen die de minister heeft gesteld. Deze uitkomst is vanmiddag aan de minister overgebracht", zegt KLM in de verklaring.

KLM zegt de uitkomsten van het overleg van FNV af te wachten. Het bedrijf spreekt zijn dank uit voor de vijf bonden die wel akkoord zijn gegaan.

Elbers heeft minister Hoekstra zaterdag ingelicht dat niet aan de eisen van het kabinet is voldaan. De KLM-topman erkent dat hij de laatste tijd veel heeft gevraagd van alle partijen door af te stappen van de gebruikelijke onderhandelingen en procedures. Hij wijst daarbij direct op het grotere doel: KLM door de crisis loodsen.

Staatssteun is essentieel voor KLM

Begin oktober bereikte KLM overeenstemming met verschillende vakbonden over loonmatiging tot 2022. Deze bezuinigingen duren echter minder lang dan de door de overheid geboden staatssteun van ongeveer vijf jaar. Het kabinet wil deze looptijden gelijktrekken.

De staatssteun is essentieel voor het luchtvaartbedrijf, dat zeer hard is getroffen door de reisbeperkingen vanwege de coronacrisis. De steun bestaat uit een lening van 1 miljard euro en een garantstelling van 2,4 miljard euro.