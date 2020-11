Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week gebeurde.

Deze week boekten beide machtsblokken weer gestaag progressie in de slopende onderhandelingen. Vrijdag liet EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten dat er momenteel hard gewerkt wordt aan een deal, maar dat er nog veel werk aan de winkel is.

Na een week van intensieve gesprekken in Londen worden de gesprekken tussen Barnier en zijn Britse collega David Frost voortgezet in Brussel. Hoewel er stappen in de goede richting werden gezet, zijn er nog altijd meerdere uitkomsten mogelijk. En met nog twee maanden te gaan dringt de tijd.

Nog twee maanden, verschillende scenario's mogelijk

Het lijkt erop dat er nog drie scenario's mogelijk zijn. Het eerste scenario betekent een deal-Brexit, waarbij de interne markt van de EU openblijft voor de Britten, evenals de Britse markt toegankelijk blijft voor de lidstaten. Wel zal er veel minder samenwerking plaatsvinden op tal van terreinen zoals regelgeving, veiligheid en defensie.

Het tweede scenario is de veelbesproken no deal-Brexit. In zo'n geval verlaat het VK de EU zonder handelsakkoord en zou er voortaan handel worden gedreven volgens een "Australisch model". De EU heeft momenteel geen vrijhandelsakkoord met Australië, wel bestaan er kleine akkoorden over specifieke onderwerpen.

Het derde scenario is volgens ingewijden een gedeeltelijke deal. Deze optie wordt zeker relevant wanneer de tijd begint te dringen en de machtsblokken op de valreep een akkoord willen sluiten. De partijen kunnen dan tijdelijke afspraken maken over punten waarover ze het wel eens zijn, zonder dat deze mogelijk worden geratificeerd door de EU.

Dit zou er in de praktijk op neerkomen dat er ook in 2021 nog moet worden onderhandeld over verschillende thema's. In zo'n geval worden de nieuwe handelsregels die het VK wil hanteren belangrijk. Minder strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid zou de handel met de EU dan moeilijker maken, terwijl dit een handelsakkoord met de VS dan weer ten goede zou kunnen komen.

Verkiezingen VS mogelijk cruciale factor in onderhandelingen

Ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die dinsdag plaatsvinden, zijn mogelijk een bepalende factor binnen de lopende Brexit-onderhandelingen. Premier Boris Johnson kijkt dan ook met argusogen naar de uitslag van 3 november. Presidentskandidaat Joe Biden gaf in september aan dat hij geen fan is van Johnsons Brexit-wet, waarmee onderdelen van het terugtredingsakkoord onderuitgehaald kunnen worden. Biden ziet niets in een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland en vindt dat de Britten zich gewoon aan de eerder gemaakte afspraken met de EU moeten houden.

Dit zou dan eventueel een negatief effect kunnen hebben op een nieuw handelsakkoord tussen de VS en het VK. Veel leden van het Britse Hogerhuis, die zich volgende maand buigen over Johnsons Brexit-wet, stemmen bij een overwinning van de democraten mogelijk massaal tegen de controversiële clausules uit het voorstel van de Britse premier.

Als de huidige president Donald Trump de presidentsverkiezingen wint, zou Johnson zich echter juist gesterkt voelen om voor een no deal-Brexit te gaan. De Amerikaanse president is een voorstander van Brexit en ziet het liefst zo snel mogelijk een vernieuwd handelsakkoord met Londen. De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is dus mogelijk een voorbode voor welk Brexit-scenario er eind dit jaar uit de hoge hoed komt.